Военные сообщили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Группировки "Запад", "Центр" и "Южная" улучшили положение

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Запад", "Центр" и "Южная" заняли более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка "Запад" улучшила тактическое положение, группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - сказали в Минобороны РФ.

