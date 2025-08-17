Деревянная скульптура кота упала с пьедестала и убила ребенка в парке в Саратове

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Упавшая скульптурная композиция из дерева смертельно травмировала ребенка в Городском парке культуры и отдыха им. Максима Горького в Саратове, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В Городском парке произошла трагедия. По предварительной информации, фигура кота упала на ребенка. Ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Следственное управление СК России по Саратовской области организовало проверку по факту гибели ребенка в парке, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что погибшей девочке был 1 год 9 месяцев.