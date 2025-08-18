Почти 20 рейсов задерживаются в аэропорту Иркутска из-за тумана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Прилет и вылет около 20 рейсов задерживается в понедельник в аэропорту Иркутска.

Согласно данным онлайн-табло авиаузла, задержаны девять рейсов на прилет из Читы, Новосибирска, Москвы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска, Владивостока, Усть-Кута и Бодайбо, девять - на вылет в Новосибирск, Нючакан, Бодайбо, Красноярск, Нерюнгри Владивосток и Москву.

На сайте Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что утром в понедельник в Иркутске - туман.