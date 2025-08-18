Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню в ожидании свежих драйверов к движению

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в понедельник рубль слегка дешевеет к юаню в ожидании свежих драйверов к движению.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,95 копейки, до 11,123 рубля. При этом юань оказался 1,58 копейки выше уровня действующего официального курса.

"На предстоящей неделе новостной фон может продолжить оказывать влияние на конъюнктуру валютного рынка. Несмотря на относительно успешные российско-американские переговоры, пути выхода из имеющихся геополитических противоречий пока не были сформулированы. Переговоры продолжатся уже между Европой и США, и по их итогам станет понятно, есть ли основания ожидать быстрого снижения геополитических рисков. С учетом сохраняющейся неопределенности логичнее руководствоваться консервативным подходом при анализе ситуации на валютном рынке. Это значит, что в середине недели новостной фон может снова спровоцировать локальное повышение геополитической премии в курсе рубля", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

В центре внимания рынка остается геополитическая ситуация. В понедельник в Вашингтоне ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В столицу США также приедут некоторые европейские лидеры.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры.

Путин провел совещание по итогам российско-американских переговоров на Аляске и назвал этот визит своевременным и полезным. Он сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия двух стран, но, в первую очередь, говорили о возможном разрешении украинского кризиса.

Путин также заявил, что в ходе переговоров с президентом США детально изложил позицию России по украинскому урегулированию.

Трамп оценил встречу с Путиным как успешную. "Великий и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Путиным прошла очень хорошо", - написал президент США в соцсети.

Он также сообщил о разговоре с лидерами европейских стран и генсеком НАТО и рассказал о предстоящем визите в США президента Украины Зеленского.

По словам Трампа, "в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский приедет в Овальный кабинет (Белого дома), и, если все получится, мы наметим встречу с президентом Путиным".

Цены на нефть немного повышаются утром в понедельник, инвесторы ждут встречи президентов США и Украины.

К 10:07 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17%, до $65,95 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,29%, до $62,97 за баррель.

Конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил Трамп.

Ранее американский президент высоко оценил результаты встречи с Путиным, отметив, что в переговорах был достигнут "большой прогресс". Он также сказал, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против России.