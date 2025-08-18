Женщина погибла в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Жительница Херсонской области погибла в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил в понедельник губернатор региона Владимир Сальдо.

"Украинский дрон-камикадзе атаковал частный жилой дом в поселке Брилевка. Погибла женщина 1949 года рождения", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

В результате атаки также повреждены фасады, кровли и остекление двух домов. В близлежащем селе Раденск артиллерийским ударом поврежден легковой автомобиль, обошлось без жертв.

Кроме того, в трех округах региона в результате обстрелов начались лесные пожары на 19 га. Сейчас их все потушили, заключил Сальдо.