В Кузбассе ликвидировали задымление в рудной шахте

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Кузбассе полностью ликвидировали последствия возгорания подземного электровоза на рудной шахте "Таштагольская", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе шахты.

"Задымление кабельной продукции шахтного электровоза на одном из горизонтов Таштагольской шахты полностью ликвидировано собственными силами. Отделение ВГСЧ провело контроль рудничной атмосферы и обследование горных выработок. Шахта работает в штатном режиме", - сказал представитель предприятия.

Из шахты из-зза возгорания подземного электровоза эвакуировали 215 человек. Никто не пострадал.

Рудная шахта "Таштагольская" обеспечивает сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.