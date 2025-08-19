Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили во вторник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с утра воскресенья. К ночи число автомобилей на досмотр сократилось, но ранним утром в понедельник снова резко возросло. Уже к 7:00 мск их количество превысило 2 тысячи, а к 13:00 мск - 2,8 тысячи. Наибольшее число очередей в понедельник фиксировалось со стороны Тамани.

Вечером в понедельник число ожидающих досмотра машин начало заметно уменьшаться, со стороны Тамани очередь была устранена к 19:00 мск.