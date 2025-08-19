Аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и вылет самолетов, введенные в аэропорту Волгограда, сняты, сообщил представитель Росавиации в своем-телеграм-канале.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов.