Российские военнослужащие за сутки уничтожили 53 пункта управления беспилотной авиацией ВСУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие группировок "Запад" и "Восток" за минувшие сутки уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 53 пункта управления БПЛА вооружённых сил Украины, сообщили во вторник представители группировок.

"Вскрыты и уничтожены 39 пунктов беспилотной авиацией", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По словам офицера пресс-центра группировки "Восток" Алексея Яковлева, за сутки уничтожены 14 пунктов управления БПЛА и три станции спутниковой связи Starlink противника.

ВСУ Украина Леонид Шаров Алексей Яковлев
