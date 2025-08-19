Поиск

Более 10 боевых кораблей принимают участие в начавшемся на Каспии учении

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Каспийской флотилии стартовало двустороннее учение разнородных тактических групп с отработкой задач по предназначению в морских полигонах боевой подготовки, сообщила пресс-служба флотилии.

"В ходе учения экипажи ракетных, малых ракетных и малых артиллерийских кораблей будут отрабатывать приёмы и способы выполнения поставленных задач с учебным применением вооружения как одиночно, так и в составе корабельных ударных групп. Корабельная тральная группа будет выполнять учебно-боевые задачи по тралению морских мин и проделывание прохода в условном минном поле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе экипажи кораблей выполнили экстренное приготовление к бою и походу и вышли из пункта базирования в районы рассредоточения.

По данным пресс-службы, всего в учении задействовано более 10 боевых кораблей, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Туча", "Амур" "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли "Астрахань" и "Махачкала", а также базовые тральщики.

"В ходе учения военнослужащие Каспийской флотилии будут отрабатывать противоминные действия, противовоздушную оборону с выполнением учебно-боевых стрельб, выполнение артиллерийских стрельб по береговым целям, а также эпизоды борьбы за живучесть и ведения противодиверсионной обороны на незащищённом рейде", - говорится в пресс-релизе.

