В детсадах с сентября начнут проводить "Разговоры о важном" в рамках апробации

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Апробацию проекта "Разговоры о важном" для детских садов планируется провести в 22 регионах в сентябре - ноябре 2025 года, занятия рассчитаны на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений.

Для апробации проекта выбраны 22 пилотных региона: Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Запорожская область, Амурская область, Самарская область, Нижегородская область, Вологодская область, Калининградская область, Новосибирская область, Омская область, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Воронежская область, Краснодарский край и Москва.

"Решение о необходимости введения "Разговоров о важном" во всех дошкольных учреждениях будет приниматься по результатам проведенной апробации", - подчеркнули в ведомстве.

