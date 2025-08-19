Поиск

Режим ЧС введен в Магаданской области для ликвидации последствий паводков

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за сильных дождей и паводка объявлен в Магаданской области, сообщил губернатор региона Сергей Носов во вторник.

"В Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято в связи с обильными осадками и необходимостью оперативной ликвидации последствий паводков", - написал губернатор в своем канале в MAX.

Он отметил, что из-за сильных осадков на дорогах образовались переливы, временно закрыты четыре участка на региональных трассах и три - на федеральной. На месте уже работают дорожные службы, задействованы десятки единиц техники. Всего на контроле более 20 участков с переливами и риском подмыва мостовых переходов.

В области создан оперативный штаб министерства дорожного хозяйства и транспорта. Кроме того, глава региона поручил министерству природных ресурсов отработать вопросы работы магаданских предприятий. Департаменту ГО и ЧС региона Носов дал задание направить оперативные группы к проблемным местам и развернуть пункты помощи водителям.

Со своей стороны пресс-служба регионального правительства сообщает, что сильные осадки, которые шли в Магаданской области некоторое время, уже ослабевают, за исключением восточной части региона - Омсукчанского и Среднеканского округов. Ожидается повышение уровня реки Детрин. Закончатся дожди только в ночь на 22 августа.

По словам министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Натальи Морозовой, которые приводятся в сообщении, 19 гидротехнических сооружений, от которых зависит безопасность населенных пунктов, готовы к паводку. Выявлено два проблемных участка: на дамбе Олы и на Берелехе близ Сусумана.


