Житель Тульской области осужден на 18 лет за передачу координат спецслужбам Украины

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Тульский областной суд вынес приговор 45-летнему жителю региона Виталию Гречишкину, признав его виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

"Гречишкина (приговорили - ИФ) к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на один год шесть месяцев", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 29 августа 2023 года Гречишкин, используя свой мобильный телефон, передал посредством мессенджера спецслужбам Украины координаты объекта топливно-энергетического комплекса, а также места дислокации средства противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, располагавшихся на территории Тульской области.

Отмечается, что действия обвиняемого пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

Расследование проводилось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).



