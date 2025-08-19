Поиск

Кравцов отметил, что использование ИИ зачастую ведет к упрощению образования

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Образование не должно превратиться в поиск ответов на вопросы с помощью использования искусственного интеллекта (ИИ), это ведет к упрощению образования, но не к улучшению знаний, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Отдельный вопрос - использование информационных технологий, искусственного интеллекта (в системе образования - ИФ). Здесь мы должны все сделать для того, чтобы образование не превращалось в просто поиск каких-то ответов с использованием искусственного интеллекта, информационных технологий, интернета. Это определенный вызов, который перед всеми нами стоит. Чтобы действительно школьники учились, общались друг с другом, общались с родителями, с учителями", - сказал Кравцов на Всероссийском педагогическом съезде во вторник.

Он также отметил: "К сожалению, мы это видим, использование сегодня, в том числе искусственного интеллекта, информационных технологий зачастую ведет к упрощению образования, к попытке найти правильные ответы, решение тех или иных задач. Но это не ведет к усвоению материала, к улучшению знаний".

По словам министра, этот вызов будет отражен в стратегии образования и в комплексном плане ее реализации.

Сергей Кравцов Минпросвещения РФ
ВС РФ оставил без изменений приговор Беркович и Петрийчук за оправдание терроризма

Квартиры в новостройках начали продавать на Wildberries

"Почта России" оштрафована на 230,6 млн руб. за нарушения условий модернизации отделений в селах

