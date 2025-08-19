Поиск

В российских вузах в рамках приемной кампании занято более 98,5% бюджетных мест

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В российских вузах в рамках приемной кампании этого года для абитуриентов было выделено почти 442 тыс. бюджетных мест, 98% из них заполнено, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"По итогам основного приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест. Всего в этом году было выделено 441 988 мест, и более 435 тысяч сразу же (абитуриенты) были зачислены на них", - сказал Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.

Он уточнил, что лидерами по популярности в этом году остались специальности инженерно-технического, педагогического и медицинского профилей.

Фальков сообщил, что сейчас в вузах объявлен дополнительный набор на оставшиеся бюджетные места.

Минобрнауки РФ Валерий Фальков
