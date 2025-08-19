Два сотрудника АЗС ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобильную заправку в Рубежном Луганской Народной Республики, пострадали двое мужчин, сообщили в правительстве ЛНР.

"БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. Пострадали сотрудники заправки. В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Также сообщается, что в результате атаки уничтожен автомобиль.