Два сотрудника АЗС ранены в ЛНР в результате атаки украинского беспилотника

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал автомобильную заправку в Рубежном Луганской Народной Республики, пострадали двое мужчин, сообщили в правительстве ЛНР.

"БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. Пострадали сотрудники заправки. В больницу с ранениями поступили двое мужчин, работников АЗС", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

Также сообщается, что в результате атаки уничтожен автомобиль.

ЛНР ВСУ
