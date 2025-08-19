Белгородский губернатор сообщил об атаках дронов на несколько сел

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали ряд населенных пунктов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона в частном доме и летней кухне выбиты окна, посечены кровли. В селе Муром после ударов дронов повреждены два частных дома, в одном из которых произошло возгорание. Также посечен забор ещё одного домовладения", - написал глава региона в Telegram.

В селе Знаменка Валуйского округа дрон сдетонировал о землю - повреждены остекление частного дома и надворной постройки. В селе Тулянка частный дом поврежден при атаке беспилотника. В селе Долгое вследствие детонации дрона пробита кровля нежилого дома.

В селе Нечаевка Белгородского района FPV-дрон нанес удар по частному домовладению, есть повреждения. В селе Черемошное при атаке дрона поврежден инфраструктурный объект связи.

В Борисовском районе в селе Грузское, по данным губернатора, от трех сдетонировавших дронов загорелась хозпостройка, один дом уничтожен огнем, еще один поврежден. Четвертый дрон атаковал "КамАЗ" на территории предприятия - у грузовика выбито лобовое стекло. В селе Берёзовка на жилой дом с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены кровля и потолок. В селе Байцуры в результате атаки FPV-дрона повреждены коммерческий объект и частный дом.