Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Бразилии

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с бразильским коллегой Мауру Виейрой взаимодействие в рамках БРИКС, украинский кризис и двустороннюю повестку.

"Стороны затронули ряд вопросов взаимодействия в рамках БРИКС. Дана высокая оценка председательству Бразилии в объединении в 2025 году, в том числе по итогам XVII саммита в Рио-де-Жанейро (6-7 июля)", - сообщает сайт МИД.

"Подтвержден настрой укреплять взаимодействие в рамках объединения, включая деятельность Нового банка развития, а также в ООН и на других международных площадках", - говорится в сообщении.

Стороны затронули и украинский кризис. "Виейра выразил поддержку совместной работы Москвы и Вашингтона по формированию необходимых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса", - отмечает внешнеполитическое ведомство.

Министры также обсудили отдельные темы российско-бразильской повестки дня.

