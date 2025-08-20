Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 42 дронов ВСУ над регионами России

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В ночь на среду над девятью российскими регионами уничтожено более 40 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении министерства.

14 дронов сбито над Воронежской областью, 8 - над Тамбовской, 7 - над Курской, 5 - над Ростовской, по два - над Брянской, Орловской и Смоленской областями и по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью, заявили в ведомстве.