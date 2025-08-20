Поиск

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Находившийся с 2018 года в розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве, бывший заместитель губернатора Челябинской области Александр Уфимцев задержан в Челябинске и отправлен под арест, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в среду.

"При попытке пересечь границу фигурант задержан в аэропорту сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области при содействии оперативников уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району и помещен в изолятор временного задержания", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что задержанный является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при незаконном строительстве коттеджей в охраняемой природной зоне на берегу озера Увильды.

Ранее это уголовное дело в отношении трех обвиняемых было направлено в суд, но Уфимцев "скрылся от органов предварительного следствия за пределы РФ, в связи с чем в 2018 году был объявлен в международный розыск".

В настоящее время региональное следственное управление СК России возобновило производство по уголовному делу в отношении Уфимцева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте.

По версии следствия, с 2009 по 2010 годы Уфимцев совместно с еще тремя соучастниками, "на безвозмездной основе незаконно приобрели право пользования лесным участком, расположенном в охранной зоне памятника природы Челябинской области на озере Увильды".

Далее был заключен договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением для строительства на участке площадью 5 га детского оздоровительного лагеря.

"Однако соучастники решили организовать строительство на нем жилых домов для отдыха, а не использовать участок по целевому назначению. Фигуранты возвели коттеджные постройки, оформили дома и земельный участок в собственность на подконтрольное юридическое лицо, а затем продали третьим лицам", - говорится в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России.

В настоящее время по решению суда, инициированного прокуратурой, все коттеджи снесены, земельный участок возвращен в собственность государства.

Уфимцев являлся заместителем бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в 2010-2013 годах.

