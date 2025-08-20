Поиск

В РФ сообщили о взятии под контроль Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Сухецкого и Панковки в ДНР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённые пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Восток" в результате наступательных действий взяли под контроль Новогеоргиевку Днепропетровской области.

Военнослужащие группировки "Центр" в ходе боёв нанесли поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое (ДНР) и Филия Днепропетровской области, говорится в сводке.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщает Минобороны.

Подразделениями группировки "Восток" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дорожнянка, Зелёный Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград (ДНР), сказано в сообщении.

Тут противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.


Хроника 24 февраля 2022 года – 20 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Днепропетровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования

Что произошло за день: вторник, 19 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6997 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2350 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе450 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });