В РФ сообщили о взятии под контроль Новогеоргиевки в Днепропетровской области, Сухецкого и Панковки в ДНР

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённые пункты Сухецкое и Панковка в ДНР, а также Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Восток" в результате наступательных действий взяли под контроль Новогеоргиевку Днепропетровской области.

Военнослужащие группировки "Центр" в ходе боёв нанесли поражение формированиям механизированной, трёх десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Вольное, Димитров, Красноармейск, Кутузовка, Лысовка, Рубежное, Торецкое (ДНР) и Филия Днепропетровской области, говорится в сводке.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили более 405 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три артиллерийских орудия, сообщает Минобороны.

Подразделениями группировки "Восток" в течение суток нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дорожнянка, Зелёный Гай, Полтавка Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград (ДНР), сказано в сообщении.

Тут противник потерял свыше 220 военнослужащих, два танка, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сводке.



