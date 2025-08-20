Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 217 беспилотников ВСУ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российские средства противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали почти 220 различных целей, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 217 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в военном ведомстве в среду.

Также там сообщили, что в течение суток в северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера ВСУ.



