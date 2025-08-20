Поиск

Лесные пожары тушат в девяти районах Тувы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Четыре лесных пожара на площади 95 га ликвидировали за сутки в Туве, однако за это время возникло пять новых на площади 309 га, сообщает пресс-служба правительства республики в среду.

Как сообщается, по данным региональной диспетчерской службы, на утро 20 августа на территории лесного фонда республики зафиксировано 17 действующих лесных пожаров на площади 1,629 тыс. га, локализовано шесть на площади 671 га.

Основной причиной возникновения новых лесных пожаров стали грозы. Также новые очаги возникали из-за перехода от степных пожаров.

Отмечается, что пожары тушат в девяти районах республики. Больше всего очагов возгорания в Каа-Хемском районе – пять пожаров.

В борьбе с пожарами принимают участие 506 человек и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник в Туву для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны в количестве 35 человек.

Тува
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Ставки пошлин на экспорт зерна из РФ с 20 августа снова будут нулевыми

Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6997 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2350 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });