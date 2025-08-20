Лесные пожары тушат в девяти районах Тувы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Четыре лесных пожара на площади 95 га ликвидировали за сутки в Туве, однако за это время возникло пять новых на площади 309 га, сообщает пресс-служба правительства республики в среду.

Как сообщается, по данным региональной диспетчерской службы, на утро 20 августа на территории лесного фонда республики зафиксировано 17 действующих лесных пожаров на площади 1,629 тыс. га, локализовано шесть на площади 671 га.

Основной причиной возникновения новых лесных пожаров стали грозы. Также новые очаги возникали из-за перехода от степных пожаров.

Отмечается, что пожары тушат в девяти районах республики. Больше всего очагов возгорания в Каа-Хемском районе – пять пожаров.

В борьбе с пожарами принимают участие 506 человек и 46 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник в Туву для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны в количестве 35 человек.