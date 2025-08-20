В дагестанском Дербенте загорелось здание коньячного комбината

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании Дербентского коньячного комбината, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Дербента.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что на улице Красноармейский переулок, 56, горит административное двухэтажное здание размерами ориентировочно 50х10 м.

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

"Интерфакс" обратился за комментарием в компанию, они пока не предоставлены.

АО "Дербентский коньячный комбинат" – предприятие полного цикла, от выращивания винограда до розлива продукции. Как сообщается на сайте завода, он выпускает ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водку, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.

Как сообщалось, в 2024 году комбинат произвел 530 тыс. декалитров (дал) продукции, что на 15,2% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль по РСБУ составила 847 млн рублей, выручка – 2,7 млрд рублей.