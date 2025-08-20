Поиск

В дагестанском Дербенте загорелось здание коньячного комбината

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в здании Дербентского коньячного комбината, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе Дербента.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что на улице Красноармейский переулок, 56, горит административное двухэтажное здание размерами ориентировочно 50х10 м.

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

"Интерфакс" обратился за комментарием в компанию, они пока не предоставлены.

АО "Дербентский коньячный комбинат" – предприятие полного цикла, от выращивания винограда до розлива продукции. Как сообщается на сайте завода, он выпускает ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водку, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.

Как сообщалось, в 2024 году комбинат произвел 530 тыс. декалитров (дал) продукции, что на 15,2% больше, чем в 2023 году. Чистая прибыль по РСБУ составила 847 млн рублей, выручка – 2,7 млрд рублей.

Дагестан Дербент Дербентский коньячный комбинат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве заявили о готовности к продолжению переговоров с Киевом в любом формате

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Арестован находившийся в розыске экс-заместитель челябинского губернатора Уфимцев

Солнце выбросило один из крупнейших за последние годы протуберанцев

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

ФСБ сообщила о ликвидации украинской ДРГ в Брянской области

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

В России утвержден план реализации концепции противодействия киберпреступности

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6999 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });