"Атомэнергопром" может выплатить дивиденды за полугодие в 6,29 млрд рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Атомэнергопром" рекомендовал направить на дивиденды по итогам I полугодия 2025 года 6,29 млрд рублей (из части нераспределенной прибыли прошлых лет), сообщила компания.

ГК "Росатом" может получить 6 млрд рублей. На долю государства в лице Минфина придется 0,29 млрд рублей.

Чистый убыток "Атомэнергопрома" по РСБУ в I полугодии 2025 года составил 3,1 млрд рублей против прибыли 21,33 млрд рублей годом ранее.

"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 года 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину (привилегированные акции).