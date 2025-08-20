Поиск

РФ продолжает поставки нефти в Индию и видит потенциал экспорта СПГ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжает поставки нефти, нефтепродуктов и угля в Индию, видит потенциал экспорта сжиженного природного газа, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, открывая пленарное заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ. Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал он.

Россия - бессменный с июня 2022 года лидер поставок нефти в Индию . Согласно статистическим данным министерства торговли республики, в мае 2025 года доля РФ в общем импорте нефти в Индию достигла 40% в натуральном выражении (9,015 млн тонн из 22,408 млн тонн) и 39% - в денежном. В 2024 году республика импортировала 240,543 млн тонн нефти, на поставки из РФ пришлось 87,5 млн тонн, или 36,4% импорта республики.

Индийские компании участвуют в проектах по добыче углеводородов на территории РФ. В частности, с 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти". ONGC Videsh Limited полностью распоряжается проектом Imperial Energy на территории Томской области (в том числе двумя нефтегазодобывающими предприятиями - ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз", сервисными предприятиями - ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").

Также ONGC работает над оформлением своей доли в СРП-проекте "Сахалин-1" после смены оператора на российское юрлицо. Этот проект предполагает, в том числе, строительство завода по сжижению природного газа.

Индия - один из наиболее быстрорастущих потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире - в 2024 году нарастила его импорт на 26% - до 27,869 млн тонн (с 22,141 млн тонн в 2023 году. Сейчас в Индии работает семь приемных терминалов общей мощностью 47,7 млн тонн в год. Крупнейшим поставщиком СПГ в 2024 году выступил Катар (доля 41%) - 11,38 млн тонн; за ним следуют США (19%) - 5,42 млн тонн, ОАЭ (11%) - 3,164 млн тонн, Ангола (8%) - 2,103 млн тонн.

В 2018 году начал действовать контракт "Газпрома" и индийской GAIL, который российская компания обеспечивала закупками с "Ямал СПГ" (первый СПГ-проект "НОВАТЭКа") в объеме 2,5 млн т в год. Фактически посредником была компания Gazprom Germania, которая была национализирована правительством Германии и переименована в SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd. В прошлом году SEFE поставляла газ в Индию из Камеруна, а газ с "Ямал СПГ" направлялся другим адресатам.

"НОВАТЭК" вел переговоры о продаже доли в проекте "Арктик СПГ 2" индийским компаниям и поставках им СПГ.

Индия Денис Мантуров нефть газ СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

В Москве заявили о готовности к продолжению переговоров с Киевом в любом формате

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });