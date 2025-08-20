РФ продолжает поставки нефти в Индию и видит потенциал экспорта СПГ

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Россия продолжает поставки нефти, нефтепродуктов и угля в Индию, видит потенциал экспорта сжиженного природного газа, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, открывая пленарное заседание межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Мы продолжаем отгрузки топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты, энергетический и коксующийся уголь. Видим потенциал для экспорта российского СПГ. Помимо прямых поставок, реализовываются совместные инвестиционные проекты по добыче и переработке углеводородов на территории России и Индии", - сказал он.

Россия - бессменный с июня 2022 года лидер поставок нефти в Индию . Согласно статистическим данным министерства торговли республики, в мае 2025 года доля РФ в общем импорте нефти в Индию достигла 40% в натуральном выражении (9,015 млн тонн из 22,408 млн тонн) и 39% - в денежном. В 2024 году республика импортировала 240,543 млн тонн нефти, на поставки из РФ пришлось 87,5 млн тонн, или 36,4% импорта республики.

Индийские компании участвуют в проектах по добыче углеводородов на территории РФ. В частности, с 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти". ONGC Videsh Limited полностью распоряжается проектом Imperial Energy на территории Томской области (в том числе двумя нефтегазодобывающими предприятиями - ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз", сервисными предприятиями - ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").

Также ONGC работает над оформлением своей доли в СРП-проекте "Сахалин-1" после смены оператора на российское юрлицо. Этот проект предполагает, в том числе, строительство завода по сжижению природного газа.

Индия - один из наиболее быстрорастущих потребителей сжиженного природного газа (СПГ) в мире - в 2024 году нарастила его импорт на 26% - до 27,869 млн тонн (с 22,141 млн тонн в 2023 году. Сейчас в Индии работает семь приемных терминалов общей мощностью 47,7 млн тонн в год. Крупнейшим поставщиком СПГ в 2024 году выступил Катар (доля 41%) - 11,38 млн тонн; за ним следуют США (19%) - 5,42 млн тонн, ОАЭ (11%) - 3,164 млн тонн, Ангола (8%) - 2,103 млн тонн.

В 2018 году начал действовать контракт "Газпрома" и индийской GAIL, который российская компания обеспечивала закупками с "Ямал СПГ" (первый СПГ-проект "НОВАТЭКа") в объеме 2,5 млн т в год. Фактически посредником была компания Gazprom Germania, которая была национализирована правительством Германии и переименована в SEFE Marketing & Trading Singapore Pte Ltd. В прошлом году SEFE поставляла газ в Индию из Камеруна, а газ с "Ямал СПГ" направлялся другим адресатам.

"НОВАТЭК" вел переговоры о продаже доли в проекте "Арктик СПГ 2" индийским компаниям и поставках им СПГ.