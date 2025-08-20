Главы МИД России и Иордании обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннюю повестку

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Сафади, сообщил МИД России.

"Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельную сверку часов по ключевым аспектам международной и региональной проблематики. Акцентировали безальтернативность преодоления сохраняющихся на Ближнем Востоке противоречий и кризисных ситуаций политико-дипломатическими средствами в строгом соответствии с принципами Устава ООН и решениями ее Совета Безопасности", - говорится в сообщении.

Стороны "подчеркнули необходимость принятия неотложных мер по деэскалации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, активизации усилий по скорейшему возобновлению мирного процесса, итогом которого должно стать создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

Лавров дал высокую оценку предпринимаемым Иорданией шагам в контексте содействия урегулированию палестино-израильского конфликта, включая оказание гуманитарной помощи палестинцам, отметили на Смоленской площади.

"При обсуждении ситуации в Сирии и вокруг нее министры высказались в поддержку комплексного преодоления последствий многолетнего кризиса, в том числе путем налаживания широкого национального диалога, при неукоснительном обеспечении единства, территориальной целостности и суверенитета этой страны", - говорится в сообщении.

Лавров и Сафади отметили важность укрепления двусторонней внешнеполитической координации, поддержания доверительного политического диалога, наращивания делегационного обмена. Подчеркнули необходимость расширения практической кооперации, обеспечения устойчивой положительной динамики двусторонней торговли. Высказались за активизацию деятельности Межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, очередное, седьмое заседание которой должно состояться в Москве до конца текущего года.

"С.В.Лавров изложил российские оценки складывающейся геополитической обстановки, включая ситуацию на Украине. Подтвердил настрой на комплексное и устойчивое урегулирование украинского кризиса, которое возможно только через полное искоренение его первопричин", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было подписано соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований для граждан России и граждан Иордании, что должно способствовать дальнейшему наращиванию туристических и гуманитарных обменов и бизнес-контактов, добавили в МИД.