Поиск

ФСБ задержала иностранца, пытавшегося вывезти из РФ секретные документы

Завербованный СБУ мужчина был задержан на границе с Азербайджаном

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании гражданина иностранного государства на границе с Азербайджаном, который пытался вывезти из России носители с секретными сведениями для украинских спецслужб.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" Республики Дагестан задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 г.р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

В ЦОС добавили, что в ходе опроса задержанный дал признательные показания о том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, "изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину".

Следственным отделом УФСБ по Дагестану в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 276.1 ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации") УК России, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Азербайджан Дагестан СБУ ФСБ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ

Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Росавиация запретила "Ангаре" самостоятельно обучать авиаперсонал

Биоспутник "Бион-М" №2 с мышами, мухами и растениями выведен на орбиту

Что произошло за день: среда, 20 августа

Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин за счет запрета экспорта для производителей

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7003 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });