ФСБ задержала иностранца, пытавшегося вывезти из РФ секретные документы

Завербованный СБУ мужчина был задержан на границе с Азербайджаном

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании гражданина иностранного государства на границе с Азербайджаном, который пытался вывезти из России носители с секретными сведениями для украинских спецслужб.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" Республики Дагестан задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 г.р., осуществлявший операцию по вывозу с территории России материалов служебного характера, добытых в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

В ЦОС добавили, что в ходе опроса задержанный дал признательные показания о том, что по указанию проживающего на Украине родного брата, являющегося агентом СБУ, "изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон с целью их последующей переправки на Украину".

Следственным отделом УФСБ по Дагестану в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ст. 276.1 ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации") УК России, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.