Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен действием автоматики

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС временно отключен от сети действием автоматики, сообщило управление коммуникаций атомной станции.

"20 августа 2025 года в 18:46 (по Москве) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", электроэнергетический дивизион "Росатома") отключен от сети действием автоматики в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отключение энергоблока прошло в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Станция опровергла информацию СМИ, которые назвали причиной отключения энергоблока атаку БПЛА.

"Информация об отключении энергоблока №7 Нововоронежской АЭС из-за атаки БПЛА является недостоверной. По состоянию на 11:30 (мск) устранен дефект, который вызвал срабатывание электрических защит генератора. Сейчас турбина находится на холостом ходу. Сегодня, 21 августа, блок готовится к включению в сеть", - заявил директор АЭС Владимир Поваров.

Сейчас на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №4, 5 и 6, они несут нагрузку согласно диспетчерскому графику 2286 МВт. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

В феврале 2017 года в промышленную эксплуатацию введен шестой энергоблок, в октябре 2019 года - седьмой.