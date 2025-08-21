Поиск

Субсидии для элитного семеноводства в 2026 г. будут распространяться только на российскую селекцию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Субсидирование элитного семеноводства в РФ с 2026 года будет распространяться только на семена отечественной селекции, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Со следующего года - мы, наконец-то, доработали - заработает механизм субсидирования элитного семеноводства именно только для отечественной селекции. Мы будем поддерживать только отечественную селекцию в рамках элитки", - завила Лут на пленарном заседании Всероссийского форума селекционеров и семеноводов "Русское поле - 2025" в четверг в Казани.

По ее словам, для введения этой меры "были определенные правовые нюансы, которые не могли решить (раньше - ИФ), соответственно, со следующего года их решим".

Министр отметила, что научные разработки в сфере селекции и семеноводства, а также селекционно-семеноводческие центры остаются в числе приоритетных направлений для льготного кредитования. "Приоритетное субсидирование - для кредитования научных разработок и селекционно-семеноводческих центров, ничего не поменялось", - подчеркнула она.

Министр напомнила, что по итогам 2024 года доля отечественных семян, которые использовали аграрии, составила 67,6%, доктрина продовольственной безопасности предусматривает достижение этого показателя на уровне 75%.

Говоря о квотировании импорта семян, которой действует в РФ с 2024 года, Лут отметила, что не все были довольны этой мерой, поскольку "привыкли работать, как привыкли, зачем меняться?". "Но хочу обратить внимание - мы не закрывали рынок целиком, потому что понимали, что у нас еще чего-то нет. Мы посмотрели по балансу, чего нам не хватает, и открыли (для импортных семян - ИФ) только ту часть, которой нам не хватает", - сказала она, отметив, что ограничение импортных семян было направлено на поддержку отечественных семеноводов. "Чтобы те, кто работает на внутреннем рынке, поняли, что о них думают, что у них этот рынок будет, что у них будет спрос. Мы будем дальше принимать протекционистские меры для внутреннего рынка, для того, чтобы поддержать наши разработки, поддержать наш ум, поддержать наших производителей, - подчеркнула Лут. - Безусловно, мы намерены двигаться по этому пути".

Как считает министр, в развитии отечественной селекции и семеноводства важно ускорение. "Скорость категорически нужна, - сказала она. - Одна из ключевых вещей - возможность для отечественных разработок в ускоренном формате проходить ускоренную регистрацию в рамках Госсорткомиссии. 50 сортов и гибридов за два года в рамках ФНТП (Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства - ИФ) прошло эту процедуру, в следующем году уже увидим их как товарную продукцию".

"Все направления будем развивать и поддерживать, деньги у нас на это есть. Но сейчас самое главное - создать базу для селекции, создать платформу, банк - как угодно это можно назвать, у нас нет еще названия, но очень хочется какое-то модное название, чтобы всех привлекало, - информации, с которой дальше любой селекционер любой научный институт может работать. Чтобы она была открыта для того, чтобы мы быстрее достигли результата как для себя, так и не только для себя", - заявила Лут.

Развитие селекции и семеноводства в РФ идет в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Оксана Лут Минсельхоз РФ
