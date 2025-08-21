Древнейшая печать Ярослава Мудрого найдена в Великом Новгороде

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде обнаружена древнейшая печать Ярослава Мудрого, находка стала первым артефактом, относящимся к периоду правления князя в Новгороде (начало XI века), сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Находка, сделанная на Ярославовом дворище, - сенсация не только для российской археологии, но и для мировой науки. Уникальный артефакт нашли у самого порога Никольского собора - второго по древности русского храма, возведенного правнуком Ярослава. Раскопки были инициированы Новгородским музеем-заповедником для реставрации памятников и благоустройства", - сообщила министр в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что печать "в мельчайших деталях следует иконографии знаменитой монеты "Ярославле сребро". На аверсе изображен святой Георгий Победоносец, на обороте отчеканена тамга (клеймо) Рюриковичей.

"Известно, что Ярослав долгое время княжил в Новгороде. Тогда он перестал выплачивать дань отцу. В ответ на это Владимир велел идти на сына походом, но умер от болезни. До настоящего времени археологами не было найдено ничего, относящегося к этому периоду", - уточнила министр.