Штормовая Балтика за 15 лет уменьшила ширину пляжей в Зеленоградске на 19 метров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Авандюну и пляжи в районе курортного Зеленоградска в Калининградской области предстоит защитить от размыва Балтикой, так как за последние 15 лет ширина берега сократилась на 19 метров, сообщила государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита" на своей странице "ВКонтакте".

"Всё познаётся в сравнении. Продолжаем рубрику "было/стало", где мы сравниваем фотографии берега за разные периоды времени. Сегодняшние фотографии показывают как менялся участок берега в восточной части Зеленоградска с 2010 по 2025 годы", - говорится в сообщении, к которому приложены фотографии берега.

По данным ежегодного мониторинга авандюна на данном незащищенном участке берега за последние 15 лет отступила на 19 метров. Всему виной штормовая Балтика, особенно в осенне-зимний период практического каждого года, следует из сообщения.

После очередных штормов, в марте 2025 года начались аварийно-восстановительные работы с укреплением авандюны комплексным защитным конструктивом. После окончания работ в 2026 году авандюна больше размываться не будет, отмечает учреждение.

Строители используют конструктив из ряда деревянных свай, непроницаемого ядра из "биг-бэгов" и внешней наклонной наброской из защитного крупногабаритного камня.

"В восточной части Зеленоградска в 2027-2029 годах планируем демонтировать остатки железных бун довоенной постройки с устройством новой системы бун из лиственницы. Это позволит увеличить среднегодовую ширину пляжа на этом участке", - сообщает "Балтберегозащита".

Ранее под Зеленоградском был укреплен западный участок побережья протяженностью более 830 метров.

Как сообщалось, в Калининградской области продолжается реализация девяти проектов по защите побережья Балтики от разрушительных штормов. Основное финансирование работ, начатых в 2022 году, идет по линии Министерства экономического развития России. Всего на эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере более 13,8 млрд рублей.