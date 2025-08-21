Поиск

Структура и содержание экзаменов в школах РФ в 2026 году останутся прежними

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Рособрнадзоре сообщили, что не будет изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов школьных выпускных экзаменов, которые будут проходить в 2026 году.

"С 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание ОГЭ (Основной государственный экзамен - ИФ), ГВЭ (Государственный выпускной экзамен - ИФ) и ЕГЭ (Единый государственный экзамен - ИФ) 2026 года (...) Изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что содержание контрольных измерительных материалов приведено в соответствие со школьной программой. На экзаменах ученики показывают общий результат всех лет обучения, поэтому для каждой линии заданий указаны пункты школьной программы и классы, в которых изучается проверяемый материал.

Кроме того, как сообщили в ведомстве, "в рамках перехода на открытые и импортозамещенные программные продукты в ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 2026 года по информатике планируется ограничить количество используемых форматов файлов".

До 30 сентября будет проводиться общественно-профессиональное обсуждение опубликованных проектов. Проекты документов, определяющие структуру и содержание ЕГЭ, будут опубликованы 22 августа.

