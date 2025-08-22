Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов возникли локальные возгорания сухой растительности.

"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города (...) возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчёты. По предварительным данным, пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в телеграм-канале администрации Волгоградской области.