Отрицательные температуры начинают возвращаться в прогнозы погоды

В Магаданской области заморозки

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в Магаданской области, в прогноз погоды вновь возвращаются отрицательные температуры, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"И вот уже мы говорим о заморозках: в Магаданской области, я бы сказал, что это не заморозки, а легкие морозы. Там прогнозируется температура до минус 6", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что пока отрицательные температуры - это не устойчивая тенденция в прогнозе, но "они будут появляться все чаще и чаще".