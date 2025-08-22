Ограничения в аэропортах Самары и Калуги сняты

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Калуги и Самары, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасные аэродромы ''ушли'' два самолета", - говорится в сообщении.

Также Кореняко сообщает о возобновлении работы калужского аэропорта Грабцево.