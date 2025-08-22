Сахалин создаст сервис доставки грузов на базе авиакомпании "Аврора"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" и ее дочернее "Аврора - БАС" разрабатывают сервис доставки грузов на Сахалине двумя видами транспорта - самолетом и беспилотником, сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Поставлена задача, чтобы у авиационной компании "Аврора" появилась так называемая "последняя миля". Это не буквально миля, это может быть 10, 20, 30, 40, 100 километров. Но мы называем это "последней милей" - чтобы часть грузов перевозились именно беспилотной авиацией. Например, приземляется самолет на аэродроме, дальше пилот этого самолета или инженер отправляет беспилотник с частью груза, чтобы он долетел до дальнего населенного пункта, потому что это актуально для Дальнего Востока", - сказал он.

По его словам, сейчас БПЛА в регионе летают на основании нормативной документации Росавиации, но в будущем будет разработана собственная нормативная база для беспилотной авиации.

Лимаренко добавил, что на аэродромах Сахалина будут организованы дронопорты с соответствующей техникой.

"Поставлена задача за год на аэродромах Сахалина развернуть параллельно дронопорты и всю технику, которая будет обеспечивать выполнение народно-хозяйственных задач таким образом, чтобы у авиационной компании появилось беспилотное крыло, и вся инфраструктура авиационная будет работать на беспилоте", - сказал он.

Ранее на Сахалине были созданы научно-производственный центр "Крылья Сахалина" и дальневосточная беспилотная авиационная компания "Аврора - БАС", которая занимается развитием беспилотных авиационных систем и выполняет работы по транспортировке грузов и аэрофотосъемке больших площадей с использованием беспилотных воздушных судов в Сахалинской области.

"Аврора" - крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний" (Хабаровский край), "Якутии", "Полярных авиалиний" (оба - Якутия), "Камчатского авиапредприятия" (Камчатский край), "ЧукотАвиа" (Чукотский автономный округ).