Аэропорту Волгограда разрешили возобновить работу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда возобновил прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Перерыв продолжался около часа с четвертью, судя по сообщениям в его телеграм-канале. За это время на запасной аэродром были перенаправлены два самолета, летевшие в Волгоград.

Ограничения из соображений безопасности для аэропорта вводили уже дважды в сутки. Первый перерыв был ночью, второй с 10:13 до 11:30 по московскому времени.