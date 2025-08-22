В России с начала года по нацпроекту ввели более 1,5 тысяч км федеральных автодорог

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В России с начала 2025 года в рамках инфраструктурного нацпроекта ввели более 1,5 тысяч км новых и обновленных федеральных трасс, находящихся в ведении Федерального дорожного агентства (Росавтодор), сообщил Минтранс.

В частности, в Челябинской области после реконструкции ввели в эксплуатацию 14-километровый участок трассы М-5 "Урал" (1564-1578 км), который был расширен с двух до четырех полос. Работы по строительству и реконструкции М-5 продолжаются на участках 1548-1564 км и 1578-1609 км, включая строительство обхода города Сим (1578-1598 км).

В Новосибирской области строится восточный обход Новосибирска. В июле был открыт первый участок I этапа обхода длиной 12,4 км: от пересечения с автодорогой К19-р Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до транспортной развязки у села Новолуговое. Работы на оставшихся 11 км I этапа продолжаются.

Как еще один пример работ по инфраструктурному нацпроекту министерство приводит строительство в Мурманской области двухуровневой транспортной развязки на 20-м км подъезда к Североморску в составе трассы Р-21 "Кола" на обходе Мурманска. Строительная готовность объекта составляет 80%.

Общая протяженность федеральных автотрасс превышает 66,4 тысячи км, из которых 61,4 тысячи км находятся в ведении Росавтодора, еще 5 тысяч км - в доверительном управлении госкомпании "Автодор".

"В 2025 году благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни" мы планируем ввести в эксплуатацию более 4,7 тыс. км федеральных дорог, из них 4,6 тысячи - после ремонта, в том числе капитального, 151,5 км - после строительства и реконструкции", - прокомментировал глава Минтранса Андрей Никитин.

На развитие федеральной дорожной сети в текущем году выделено 567 млрд рублей из федерального бюджета.