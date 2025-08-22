Рябков обсудил с послом КНР ход дискуссий с США по украинскому урегулированию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в пятницу с послом КНР в Москве Чжан Ханьхуэем ход дискуссий с участием США по проблематике украинского урегулирования, сообщили на Смоленской площади.

"Обсужден ход дискуссий с участием США по проблематике украинского урегулирования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "в ходе беседы была дана высокая оценка развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в текущем году".

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление координации как по двусторонней повестке дня, так и международным делам", - подчеркнули в МИД РФ.