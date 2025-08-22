В Приморье из-за дождей без электричества оказались 18 сел

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Приморском крае аварийное отключение на линии электропередачи из-за непогоды оставило без света 18 населенных пунктов, сообщает пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).

"Сегодня в 18:43 (11:43 по Москве - ИФ) произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи 110 кВ Иман-Новопокровка в результате выпадения сильных осадков", - говорится в сообщении.

Без электричества остались жители сел Лукьяновка, Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка, Новокрещенка, Гончаровка, Ромны, Новопокровка, Рощино, Вострецово, Крутой Яр, Богуславец, Таборово, Незаметное, Измайлиха, Глубинное и поселка городского типа Восток.

В 19:29 электроснабжение было восстановлено в селах Лукьяновка, Гоголевка, Саровка, Покровка, Вербовка, Новокрещенка, Гончаровка, Ромны и Новопокровка.

В остальных населенных пунктах вернуть жителям свет планируют через 4 часа путем оперативных подключений, информирует пресс-служба компании.