Беспилотник упал около многоэтажки в Волгоградской области

Ранены три человека

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из них упал рядом с многоэтажным домом, пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"В ночь на 23 августа на территорию Волгоградской области происходит массовая атака беспилотных летательных аппаратов, которая отражется силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации", - приводятся слова губернатора в телеграм-канале обладминистрации в субботу.

Он уточнил, что один БПЛА упал около многоэтажного дома, предварительно, пострадали три мирных жителя, среди них ребенок. Повреждено остекление дома.

Кроме того, в районе хутора Крапцовский Кумылженского района из-за падения обломков БПЛА загорелась сухая растительность. Очаг пожара локализован, угрозы населенному пункту нет, сообщил Бочаров.