БПЛА атаковали три района Ростовской области в ночь на субботу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.

"Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, вследствие падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, они потушены.

Пострадавших нет, добавил Слюсарь.

Юрий Слюсарь Ростовская область
Беспилотник упал около многоэтажки в Волгоградской области

Бархатный сезон на черноморском побережье РФ продлится до конца первой декады октября

Путин заявил о проблеске в отношениях РФ и США с приходом Трампа

Что произошло за день: пятница, 22 августа

Минтруд РФ предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

