БПЛА атаковали три района Ростовской области в ночь на субботу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении ночной атаки беспилотников в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.

"Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, вследствие падения фрагментов дронов в нескольких местах возникли пожары, они потушены.

Пострадавших нет, добавил Слюсарь.