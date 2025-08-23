Поиск

Тринадцать поездов задерживаются из-за инцидента на ж/д станции в Волгоградской области

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Тринадцать пассажирских поездов задержано из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на станции Петров Вал в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги в своем телеграмм-канале.

В пресс-службе уточняют, что в настоящее время все поезда следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часа 15 минут.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов, говорится в сообщении.

