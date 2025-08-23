На одном из рынков в Махачкале произошел пожар на складе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Возгорание склада произошло на территории одного из рынков в Махачкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану в субботу.

"В Махачкале на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта) произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе уточнили, что пожарные подразделения работают на месте возгорания.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.