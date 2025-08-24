Многоквартирный дом в Брянске поврежден в результате атаки дрона

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Фасад и остекление многоквартирного дома в Советском районе Брянска повреждены в результате атаки беспилотника, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в воскресенье утром.

"С помощью БПЛА атаковали Советский район города Брянска. Пострадавших нет. По предварительной информации, в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление в нескольких квартирах", - написал Богомаз в своем телеграм-канале.