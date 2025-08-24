Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, сообщает телеграм-канал Росавиации.

"Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Пулково с субботы введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За это время, как сообщает аэропорт в своем телеграм-канале, он смог принят 65 рейсов и отправить 63. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны на более чем два часа - более 60 рейсов.