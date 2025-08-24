Поиск

Российские военные взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Филия в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, группировкой за сутки нанесено поражение формированиям семи украинских бригад в районах Золотого Колодезя, Красноармейска, Октябрьского, Родинского и Димитрова в ДНР. Потери украинских сил в зоне действий группировки "Центр" составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Северск, Степановка, Константиновка и Дроновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении ведомства.

По информации военных, в течение суток украинская армия потеряла на этом участке свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено склад боеприпасов и два склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Купянск Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики", - сообщило Минобороны РФ.

Потери украинской армии составили свыше 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станция контрбатарейной борьбы и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожено четыре склада боеприпасов, сказали в министерстве.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха и Новохатское Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

По словам военных, за сутки армия Украины потеряла на этом участке свыше 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Алексеевка, Корчаковка, Садки, Бунякино и Новая Гута Сумской области", - сказали в Минобороны РФ.

Также, по данным ведомства, на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах Охримовки и Волчанска.

За сутки украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки "Север" более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено шесть складов боеприпасов и материальных средств, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Приморское и Малокатериновка Запорожской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - информирует военное ведомство.

