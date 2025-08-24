Поиск

Два жителя Херсонской области погибли после обстрелов со стороны ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Два человека, в том числе ребенок, погибли, пятеро получили ранения в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

Он написал на своей странице в телеграм-канале, что в Каховском округе погибла женщина 1997 года рождения и ребенок 2014 года рождения. Пострадали мужчина 1991 года рождения и ребенок 2021 года рождения, оба госпитализированы.

В Алешках ранения получили женщина 1952 года рождения, мужчины 1984 и 2000 годов рождения. Они доставлены в больницу, добавил губернатор.

