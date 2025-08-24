Число пострадавших при обстреле курского Рыльска возросло до двух

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил информацию по числу пострадавших и ущербу, нанесенному при украинских ударах по городу Рыльску.

"В результате удара по городу ранено двое человек. Второй пострадавший - 43-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, каретой скорой доставляется в Курскую областную больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Хинштейн сообщил об одном раненом мужчине при атаках на город.

Также по данным врио губернатора, в результате обстрела повреждены один многоквартирный и 11 частных домов, порядка 10 гаражей и девяти автомобилей. Один частный дом и хозпостройка полностью уничтожен огнем.

Кроме того, Хинштейн сообщил об атаке дрона в селе Толпино Кореневского района, в результате которой пострадал 21-летний молодой человек. После оказания помощи в больнице, он отпущен на амбулаторное лечение.